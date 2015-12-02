حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2-12-2015

حظك اليوم لبرج الميزان:
على الصعيد المهنى:
>أنت شخص تستطيع تخطى أى نوع من المشكلات، وهذا ما يزيد من ثقتك بنفسك كثيرا.
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على الصعيد العاطفى:
> لا تحتار بشأن اختيار الشريك المناسب، فستجد النصيب يضع أمامك أحد يجعلك الأشخاص دون ترتيب أو تخطيط، وتقع فى الحب والغرام فى التو واللحظة.
على الصعيد الصحى:
>قد تعانى اليوم من دور برد طفيف نتيجة لبعض التقلبات الجوية وتحتاج إلى الرعاية والاهتمام، حتى لا تؤثر حالتك الصحية عليك بشكل سلبى.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية وابدأ بالتعامل مع المشروعات المُعد لها منذ مدة وأسرع فى العمل.