حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء /12/20152

حظك اليوم لبرج العقرب:
على الصعيد المهنى:
>حتى تثير إعجاب المدير والرؤساء عليك أن تتميز عن الزملاء المحيطين بك فى مجال العمل وتقديم أفكار إبداعية جديدة.
على الصعيد العاطفى:
>ربما قد تشعر بالراحة النفسية مع الشريك، وفترة ملتهبة من العاطفة التى تمنحك الاستقرار والانسجام، فاستعد.
على الصعيد الصحى:
>حالتك الصحية غير مستقرة وربما تصاب بتوتر وضغط نفسى شديد، فانتبه فالصحة ليست هينة.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>حاول أن تبتعد عن أجواء العمل تمامًا، حتى تساعد عقلك وجسدك على الراحة بصورة أكبر وتعمل على تدليل الذات قدر الإمكان.