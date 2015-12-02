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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء /12/20152

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء /12/20152 حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء /12/20152

لبرج العقرب:

على الصعيد المهنى:


>حتى تثير إعجاب المدير والرؤساء عليك أن تتميز عن الزملاء المحيطين بك فى مجال العمل وتقديم أفكار إبداعية جديدة.

على الصعيد العاطفى:


>ربما قد تشعر بالراحة النفسية مع الشريك، وفترة ملتهبة من العاطفة التى تمنحك الاستقرار والانسجام، فاستعد.

على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية غير مستقرة وربما تصاب بتوتر وضغط نفسى شديد، فانتبه فالصحة ليست هينة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>حاول أن تبتعد عن أجواء العمل تمامًا، حتى تساعد عقلك وجسدك على الراحة بصورة أكبر وتعمل على تدليل الذات قدر الإمكان.

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مصر 365

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