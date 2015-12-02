حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء /12/20152

حظك اليوم لبرج السرطان:

على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

> سوف تتلقى دعماً من مديرك فى العمل خلال الفترة القادمة، وتستطيع تحقيق المزيد من التقدم لأنك تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمام الآخرون، مما يدعم ثقتك بنفسك.>يحاول الحبيب التخفيف عنك فى الفترة القادمة ويسعى إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.>احرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك وأسنانك وتجنب بعض ألم التى تعانى منها فى المعدة منذ أيام.>هذه الفترة سوف يساعدك الحظ على توسيع الآفاق المهنية، حيث ستتفتح أمامك اليوم الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة.