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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء /12/20152

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء /12/20152 حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء /12/20152

لبرج السرطان:

على الجانب المهنى:


> سوف تتلقى دعماً من مديرك فى العمل خلال الفترة القادمة، وتستطيع تحقيق المزيد من التقدم لأنك تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمام الآخرون، مما يدعم ثقتك بنفسك.

على الجانب العاطفى:


>يحاول الحبيب التخفيف عنك فى الفترة القادمة ويسعى إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.

على الجانب الصحى:


>احرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك وأسنانك وتجنب بعض ألم التى تعانى منها فى المعدة منذ أيام.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>هذه الفترة سوف يساعدك الحظ على توسيع الآفاق المهنية، حيث ستتفتح أمامك اليوم الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة.

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مصر 365

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