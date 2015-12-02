حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>الشخص الذى يفكر جيداً هو الذى يصل إلى نتائج أكيدة دون تردد، ولذلك حاول التفكير فى الموقف بتمعن وسوف تصل إلى النتائج المضمونة بالتأكيد، وربما قد تؤدّى دورًا إيجابيا كبيرًا هذه الأيام.>غذا تركت مزاجك للعصبية سوف تخسر الشريك إلى الأبد ولذلك حاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك وحافظ على رابطة جأشك.>أنت على أولى خطوات المرض ما لم تلتزم باتباع التعليمات والارشادات التى وصفها لك الطبيب، ومن ثم سوف تنعم بصحة جيدة.>سوف تسيطر من جديد على زمام الأمور لتكون كل الأشياء فى صالحك وتهزم كافة الصعاب التى تواجهك، فلا تيأس أو تقبل تلقى الكثير من المواساة من أى شخص، فالأيام القادمة أفضل لك من أى وقت قد مضى.