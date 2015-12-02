حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الأسد:
على الصعيد المهنى:
>الشخص الذى يفكر جيداً هو الذى يصل إلى نتائج أكيدة دون تردد، ولذلك حاول التفكير فى الموقف بتمعن وسوف تصل إلى النتائج المضمونة بالتأكيد، وربما قد تؤدّى دورًا إيجابيا كبيرًا هذه الأيام.
على الصعيد العاطفى:
>غذا تركت مزاجك للعصبية سوف تخسر الشريك إلى الأبد ولذلك حاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك وحافظ على رابطة جأشك.
على الصعيد الصحى:
>أنت على أولى خطوات المرض ما لم تلتزم باتباع التعليمات والارشادات التى وصفها لك الطبيب، ومن ثم سوف تنعم بصحة جيدة.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>سوف تسيطر من جديد على زمام الأمور لتكون كل الأشياء فى صالحك وتهزم كافة الصعاب التى تواجهك، فلا تيأس أو تقبل تلقى الكثير من المواساة من أى شخص، فالأيام القادمة أفضل لك من أى وقت قد مضى.