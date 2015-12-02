حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>لا تنعى حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك فسوف تجد فى الفترة القادمة من يتجاوب بإيجابية مع مشروعك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر.>الوقت مناسب لأخذ عطلة واصطحاب الشريك فى جولة ونزهة خاصة تمكنكم من استعادة أجواء الرومانسية والحب بينكم من جديد.>التمرينات الرياضية ستفيدك فى خسارة الوزن الزائد وتنكنك من استعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك؛ احرص على ممارستها باستمرار.>لا تقلق أنت شخص لديه القدرة على الإمساك بمجريات الامور ولذلك لا تفقد السيطرة على أعصابك ولا تخاف بشأن الوساسوس التى تجرى فى خيالك، فسوف تجد أفراد عائلتك بجانبك هذه الأيام مما سيزيد من ثقتك ويدعمك حتى النهاية.