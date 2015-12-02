حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الحمل:
على الجانب المهنى:
> ويمكن جعل الخسارة فى أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة التى من شأنها تحسن أوضاعك واحوالك وتقودك إلى الاستقرار.
على الجانب العاطفى:
>احرص على حسن اختيار الشريك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى اجواء هادئة، ولا تتعجل لمجرد فقط الارتباط.
على الحانب الصحى:
>احرص على الجرى أو المشى ربع ساعة يومياً، فالرياضة تساعدك على اللياقة والتحسن فى الحالة الصحية بشكل أكثر.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>هذه الأيام قد تواجه مشكلة لا تستطيع حلها، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل، ولذلك لا تقلق وعليك ترك التوتر اليومى ورائك.