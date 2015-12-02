حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

على الحانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> ويمكن جعل الخسارة فى أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة التى من شأنها تحسن أوضاعك واحوالك وتقودك إلى الاستقرار.>احرص على حسن اختيار الشريك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى اجواء هادئة، ولا تتعجل لمجرد فقط الارتباط.>احرص على الجرى أو المشى ربع ساعة يومياً، فالرياضة تساعدك على اللياقة والتحسن فى الحالة الصحية بشكل أكثر.>هذه الأيام قد تواجه مشكلة لا تستطيع حلها، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل، ولذلك لا تقلق وعليك ترك التوتر اليومى ورائك.