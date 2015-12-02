أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2015/12/2

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2015/12/2 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2015/12/2

لبرج الحمل:

على الجانب المهنى:


> ويمكن جعل الخسارة فى أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة التى من شأنها تحسن أوضاعك واحوالك وتقودك إلى الاستقرار.

على الجانب العاطفى:


>احرص على حسن اختيار الشريك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى اجواء هادئة، ولا تتعجل لمجرد فقط الارتباط.

على الحانب الصحى:


>احرص على الجرى أو المشى ربع ساعة يومياً، فالرياضة تساعدك على اللياقة والتحسن فى الحالة الصحية بشكل أكثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>هذه الأيام قد تواجه مشكلة لا تستطيع حلها، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل، ولذلك لا تقلق وعليك ترك التوتر اليومى ورائك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى