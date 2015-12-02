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وزير الصناعة: انتهاء دراسات المشروع القومى بالمثلث الذهبى فبراير المقبل

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وزير الصناعة: انتهاء دراسات المشروع القومى بالمثلث الذهبى فبراير المقبل وزير الصناعة: انتهاء دراسات المشروع القومى بالمثلث الذهبى فبراير المقبل
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن دراسات المثلث الذهبى الممتد من قنا إلى البحر الأحمر قائمة الآن لاستغلال هذه المساحة الشاسعة فى إنشاء مشروع قومى كبير وإحداث تنمية حقيقة، لافتاً إلى أن هذه الدراسات ستكون معدة بنهاية فبراير من العام المقبل.

وأضاف "قابيل" خلال حوراه مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" من العاصمة الفرنسية باريس، أن حصلت على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى لتنفيذ عدد من المشروعات الحرفية والأساس والأسمنت فى محافظتى قنا وسوهاج على المدى القريب.

ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عماد أى ، مشيراً إلى أن مصر تعمل على التوسع فى مثل هذه المشروعات لتعزيز الاقتصاد الوطنى وإدخال بعضها من المجال غير الرسمى للرسمى.

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مصر 365

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