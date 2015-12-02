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وزير الصناعة: نجهز منطقة صناعية بطريق الفيوم على مساحة 33 مليون متر

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وزير الصناعة: نجهز منطقة صناعية بطريق الفيوم على مساحة 33 مليون متر وزير الصناعة: نجهز منطقة صناعية بطريق الفيوم على مساحة 33 مليون متر
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل الآن على توسيع بعض المناطق الصناعية، وتابع:" ندرس الآن مناطق برج العرب والعاشر من رمضان وقنا وسوهاج .. ويوجد منطقة صناعية جديدة نعمل على تجهيزها تبلغ مساحتها 33 مليون متر بطريق الفيوم".

وأضاف "قابيل" خلال حوراه مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" من العاصمة الفرنسية باريس، إنه عقد اجتماع مع عدد من الشركات الفرنسية الكبرى لتعزيز التعاون فى مجال الاستثمار بين وفرنسا، لافتاً إلى أن التساؤلات كانت قائمة على مناخ العمل وحجم السوق، أى أسئلة اقتصادية بحتة ولم نتطرق إلى مسألة الإرهاب بتاتاً، مشيراً إلى أن السوق المصرى واعد ومعدل النمو يرتفع بنسبة 2.3% سنوياً بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التى ستقام فى قناة السويس ستجذب العديد من المستثمرين.

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مصر 365

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