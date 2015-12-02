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الليلة.."اليوم السابع" و"النهار" فى ليلة فرز أصوات الجولة الثانية بالإعادة

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الليلة.."اليوم السابع" و"النهار" فى ليلة فرز أصوات الجولة الثانية بالإعادة الليلة.."اليوم السابع" و"النهار" فى ليلة فرز أصوات الجولة الثانية بالإعادة
يحل الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، ضيفاً على الإعلامى عمرو الكحكى، عبر شاشة فضائية النهار فى الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء، فى ليلة خاصة لمتابعة فرز أصوات الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وتهدف الحلقة النقاشية بين "صلاح" و"الكحكى" إلى معرفة نتائج فرز الأصوات أولا بأول على شاشة النهار بالتعاون مع "اليوم السابع"، وكذلك أسماء النواب الذين سيفوزون بمقاعد تحت قبة مجلس النواب الجديد فى ليلة فرز "تحبس الأنفاس".
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