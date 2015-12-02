سفير مصر بالأردن: 926 صوتاً إجمالى عدد الناخبين فى جولة الإعادة

أعلن السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن مساء اليوم الثلاثاء نتيجة عملية الحصر العددى لأصوات المصريين المقيمين فى المملكة، الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية "مجلس النواب 2015".

وأفاد السفير ثروت، رئيس اللجنة الانتخابية فى عمان، بأن إجمالى عدد الناخبين فى لجنتى عمان والعقبة على مدار يومى الانتخابات قد بلغ 926 صوتا "914 صوتا فى عمان و12 فى العقبة" من بينها 16 صوتا باطلا فى عمان فقط أما أصوات العقبة فجميعها صحيحة.

وحضر السفير ثروت وقنصل العقبة أحمد رياض، رئيسا لجنتى الانتخاب فى عمان والعقبة، عملية الفرز وتابعا جميع الإجراءات التى كفلت إتمام عملية التصويت بسهولة ويسر، وقد أشادا بتعاون الذى أبدته السلطات الأردنية لتأمين محيط مقرى لجنتى عمان والعقبة خلال عملية التصويت.

وشملت المرحلة الثانية محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء".

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