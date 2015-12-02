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انتهت - سيتي 4-1 هال .. المحمدي يودع البطولة

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انتهت - سيتي 4-1 هال .. المحمدي يودع البطولة انتهت - سيتي 4-1 هال .. المحمدي يودع البطولة

يلعب أحمد المحمدي جناح هال سيتي بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد مانسشتر سيتي يوم الثلاثاء.

ويحل هال ضيفا على مانشستر سيتي ضمن ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كابيتال ون".

كان ستيف بروس يقوم بإراحة المحمدي في مباريات كأس إنجلترا وكأس كابيتال ون، لكن مع أهمية المباراة وصعوبة المنافس قرر الدفع بالدولي المصري.

مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل هال سيتي المركز الرابع في دوري القسم الثاني.

أحداث المباراة

وتقدم ويلفريد بوني بهدف لسيتي في الدقيقة 12.

وضاعف كليتشي النتيجة في الدقيقة 80.

وأحرز دي بروين الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وأحرز دي بروين الرابع في الدقيقة 87.

وسجل أندرو روبرتسون هدف هال سيتي في الدقيقة 90.

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