ضبط 22 بندقية آلية ومدفع جيرينوف وأفيون فى سوهاج

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، منذ قليل، أعمال الحملة الأمنية التى شنتها على قرية الكتكاتة دائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج، قادها اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام، وأسفرت الجهود عن ضبط 22 بندقية آلية، و22 خزينة، ومدفع جيرينوف، و2 كيلو من مخدر الأفيون تخلى عنها أصحابها من عائلتى "الرماضنة والحرارزة" داخل المنازل والزراعات، بعد مداهمة القوات لهما، بالإضافة إلى ضبط متهمين من العائلتين.

ترجع تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، ووجود متوفى ومصابين، وقطع للطريق الزراعى الشرقى وتوقف حركة السير.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والعقيد هشام فوزى وكيل الفرع، وضباط وحدة مباحث ساقلتة، بوقوع مشاجرة صباح اليوم بين أفراد عائلة الرماضنة طرف أول، وأفراد عائلة الحرارزة طرف ثان، تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهما، ما نتج عنه قطع الطريق الزراعى السريع الشرقى، وتوقف حركة السير، ومصرع "مصطفى.ج.م" لا ينتمى لطرفى المشاجرة، تصادف مروره بمنطقة إطلاق النار، وإصابة قدرى محمد إسماعيل خليل 63 عاما فلاح بطلق نارى وكسر مضاعف بالركبة اليسرى وكسر بالفخذ الأيسر، ووليد يوسف محمد برقاوى 19 سنة طالب بطلق نارى واشتباه كسر بالكاحل الأيمن ينتميان لعائلة الرماضنة، بطلقات نارية متفرقة بالجسم وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وأشار العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، إلى أنه تم تعيين الخدمات اللازمة بالمنطقة لمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة، وأنه لن يتم ترك المكان حتى التوصل إلى الصلح النهائى، خاصة بعد أن تم عقد جلسة صلح مبدئية اليوم بين طرفى المشاجرة، التى نتج عنها مصرع شخص وإصابة 2، بسبب خلافات الجوار السابقة على مدار 40 عاما سابقة.

تمت السيطرة على الموقف بعد دفع الأجهزة الأمنية بـ16 مجموعة أمن مركزى و8 مدرعات لمنطقة الأحداث، والفصل بين طرفى المشاجرة، وتمشيط منطقة الأحداث، وضبط أحد المتهمين المشاركين فى الواقعة، وجارى ضبط باقى المتهمين، تحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.