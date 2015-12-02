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نائب برلمانى بنجع حمادى يسلم "تروسيكل" لأسرة مجند شهيد لتحسين معيشتها

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سلم اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى بقنا، أسرة مجند شهيد بقنا "تروسيكل" لتحسين مستواها المعيشى ومساعدتها.

كما وزع "خلف الله" عدد ألف بطانية على محدودى الدخل من أهالى دائرة مركز نجع حمادى وقراها لحمايتهم من برد الشتاء.

وقال نائب دائرة نحع حمادى لـ"اليوم السابع"، إنه يتواصل مع المسئولين بمحافظه قنا وشركات الصرف الصحى والمياه لإنشاء مرشح مياه بقرية الشاورية، نظرا لسوء المياه في القرية، والسعى لاستكمال تصريح إنشاء مدرسة على قطعة أرض فى القرية تبرعت بها قبيلة الهمامية.

وأكد أنه يسعى لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية فى نجع حمادى وقراها، والحصول على موافقات بالعلاج على نفقة الدولة للفقراء ومحدودى الدخل، كما يتم تطوير مسجد السادات لتركيب بلاط وفرشه، وإنهاء مشكلة ٧٧ مدرس تم نقلهم لبلاد وقرى غير آمنة.

وأوضح أنه يتواصل مع مسئولى جامعة جنوب الوادى بقنا وجامعة أسيوط لتسكين بعض الطلبة المغتربين فى المدن الجامعية، وذللك لإتمام واستكمال دراستهم، ومعاينة منازل قرية حاجر الجبل لترميمها وتوصيل المياه إليها، وذلك بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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