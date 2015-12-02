إبراهيم سعيد: أبو تريكة سيكون مدربا كبيرا

يرى إبراهيم سعيد المدير الفني لفريق جولدي أن محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل سيكون مدربا كبيرا في المستقبل.

وحصل الثنائي على دورة تدريبية تابعه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل الحصول على الرخصة C.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه على (تويتر): "خلال تواجدي مع أبو تريكة في الدورة C أعجبني فكره التدريبي".

وأضاف "سيكون له شأن كبير في عالم التدريب الفترة المقبلة.. وأتمنى له التوفيق".

وكان أبو تريكة قد صرح في وقت سابق أنه يسعى للدخول في السلك الإداري قبل أن يؤكد في حفل الراعي الرسمي للأهلي أنه يحلم بتدريب الأهلي لكن ليس في هذا التوقيت.