أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إبراهيم سعيد: أبو تريكة سيكون مدربا كبيرا

Google+ Print
إبراهيم سعيد: أبو تريكة سيكون مدربا كبيرا إبراهيم سعيد: أبو تريكة سيكون مدربا كبيرا

يرى إبراهيم سعيد المدير الفني لفريق جولدي أن محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل سيكون مدربا كبيرا في المستقبل.

وحصل الثنائي على دورة تدريبية تابعه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل الحصول على الرخصة C.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه على (تويتر): "خلال تواجدي مع أبو تريكة في الدورة C أعجبني فكره التدريبي".

وأضاف "سيكون له شأن كبير في عالم التدريب الفترة المقبلة.. وأتمنى له التوفيق".

وكان أبو تريكة قد صرح في وقت سابق أنه يسعى للدخول في السلك الإداري قبل أن يؤكد في حفل الراعي الرسمي للأهلي أنه يحلم بتدريب الأهلي لكن ليس في هذا التوقيت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع