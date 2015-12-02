ولي عهد الشارقة : اتحاد الإمارات حمل أهدافاً نوعيةً

وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة كلمة عبر مجلة درع الوطن إلى أبناء وبنات الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ44 أكد فيها أن اتحاد الإمارات هو الإنجاز الأول الذي حمل منذ إعلانه أهدافا نوعية وانتهج الكثير من الطموحات وفق أعمدة بناء الإنسان بفكره وعلمه ليبني به مستقبلاً حافلاً بالعطاء والإنجاز وفيما يلي نص الكلمة: «بين صفحات التاريخ الخالدة هناك حكاية فخر ومجد إماراتية عمرها أربعة عقود ونيف ليست سنواتها بالكثيرة لكنها تحمل إنجازات مئات سنين لدول أخرى وآثارها باقية لتصون بها مستقبل أجيال وأجيال.

تعود بنا الصفحات إلى ذلك القرار التاريخي يوم إعلان الاتحاد عندما وضع المؤسسون بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، قواعد تأسيس اتحادهم ضمن المبادئ الإسلامية والقومية التي تحقق آمال أمتنا العربية وفق رؤية شمولية ومنهج وحدوي».

أعمدة

وتابع سموه «اتحاد الإمارات هو الإنجاز الأول الذي حمل منذ إعلانه أهدافا نوعية، وانتهج الكثير من الطموحات وفق أعمدة بناء الإنسان بفكره وعلمه ليبني به مستقبلا حافلا بالعطاء والإنجاز بخطى جادة وبرامج لا تعرف المستحيل ولا تعترف إلا بالتنفيذ والإنجاز».

فضائل

وأضاف «في كل يوم تتلمس أمتنا العربية فضائل اتحادنا بلحمته الوطنية ليكون نبراسا لاتحاد أوطان عالمنا العربي الكبير، وفي كل يوم تتزاحم إنجازات سبع إمارات تكمل في مسيرتها أهداف دولة واحدة ورؤى مشتركة نقطف ثمارها بأبناء نرفع بهم هاماتنا وببناء يسير بخطى ثابتة مع أسس ومرتكزات الأمن والاستقرار.

اتحاد الامارات مناسبة ليست كباقي المناسبات مناسبة صنعها رجال وسار على نهجهم رجال من أصلابهم ليستكملوا بناء ذلك الصنيع ولا يسعني في هذا المقام سوى أن أتقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات بمناسبة مرور 44 عاما على تأسيس الاتحاد».