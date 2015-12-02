ولي عهد رأس الخيمة:نجدد الولاء لقائد المسيرة

وجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة كلمة عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ / 44 / للدولة..

وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي..

« يسعدني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإخواني أولياء العهود وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني /44/ لدولة الإمارات العربية المتحدة.

إننا بهذه المناسبة نجدد الولاء لرمز وحدتنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي سار على خطى الآباء المؤسسين وساهم برؤيته وقيادته الحكيمة ونهجه القويم لإرساء دعائم الثوابت الوطنية وتسخير مكتسبات الدولة الاتحادية لمصلحة الوطن والمواطن وفق السياسة الرشيدة وسخر كل الموارد والطاقات المادية في خدمة شعبه وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لأبناء وبنات الإمارات وحماية دولتنا وسيادتنا الوطنية.

تواصل المسيرة الاتحادية الشامخة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي أطلق مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحققت وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات وإعلاء راية الوطن .

حيث تصنف دولة الإمارات اليوم كواحدة من أفضل الدول من حيث كفاءة الخدمات والسياسات العامة ومن حيث مصداقية الحكومة تجاه المجتمع وتحسب ضمن الدول الأكثر أمناً وأماناً واستقراراً والأكثر استثماراً في الإنسان تعليماً وتأهيلاً.

إن مسيرة النهضة التي تشهدها دولة الإمارات هي نهضة مستمرة حثيثة لا تعرف التباطؤ فقد أثبتت بفضل الله وقيادتها الرشيدة قدرتها على النمو والتقدم والرقي ويظهر هذا واضحاً فيما قدمته لكل مواطن في شتى المجالات وفي تحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء والرفاهية لأبنائها عبر تحسين جودة الخدمات وتعزيز الأمن والأمان وتطوير التعليم وتعزيز الرعاية الصحية وتوفير بيئة اجتماعية وثقافية.

نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الوطن وعلى شعب دولتنا بالخير والبركات وأن يمن على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بموفور الصحة والعافية ويتغمد مؤسس الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته».