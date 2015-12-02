حمدان بن محمد:«روح الاتحاد» يحمل وفــــــاء وعزيمة وأصالة شعبنا

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، احتفالية «روح الاتحاد» التي نظّمتها لجنة دبي لاحتفالات اليوم الوطني، إحياءً للذكرى الـ44 لقيام دولة الإمارات، وتضمنت عدداً كبيراً من العروض الإبداعية التي تروي قصة تطور الإمارات، وذلك بمشاركة رسمية وشعبية واسعة عند الواجهة البحرية لـ«حي دبي للتصميم».

وبهذه المناسبة رفع ولي عهد دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحُكّام الإمارات، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ على دولتنا وحدتها وقوتها، وأن يديم مجدها وعزها، وأن يرعى مسيرة تقدمها ورفعتها.

تماسك

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي: «تحتفل الإمارات باليوم الوطني تحت شعار روح الاتحاد بما يحمله هذا الشعار من وفاء وعزيمة وأصالة شعبها، وتعبيرًا جليًا عن الازدهار الذي تتمتع به دولتنا..

ولا يسعني في هذا اليوم إلا تذكر دور الآباء المؤسسين المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، واخوانهما الذين حرصوا على إرساء دعائم قوية لدولة متماسكة ترعى مصالح شعبها وتوفر لمواطنيها كل سبل السعادة».

وقد رافق سموه خلال الاحتفال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

أقوال

تخلل العرض أقوال قادة الإمارات الذين استطاعوا أن يحققوا لدولتنا مكانتها الرفيعة في فترة قياسية من تاريخ الأمم، وترافقت كل فقرة من العرض بتسجيلات صوتية وأشعار ملهمة نظمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»؛ وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مما عزز استمتاع الحضور برحلة تاريخية انتهت بعروض نارية أضاءت سماء دبي بألوان عَلَم الدولة.

من جانبه أكد هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن الاحتفالات التي تشهدها دولتنا هذه الأيام تمثل وقفة وفاء لمؤسسي دولة الإمارات العربية المتحدة وتجديدًا للعهد لقيادتنا بمواصلة المسيرة ليبقى الوطن ظافرًا ينعم شعبه بالسلام والرخاء، حيث استطاعت الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة أن تحظى بمكانة عالمية رائدة في غضون 44 عاماً.

وحضر الاحتفال معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة، ومطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، واللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وخالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وأحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي..

إضافةً إلى عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من سكان وزوّار دبي الذين قدموا لمشاهدة العرض الذي يروي قصة الشعب الإماراتي الأصيل وثقافته وتراثه وقيمه النبيلة، في لوحة فنية رائعة على إيقاعات موسيقية ومؤثرات بصرية تشمل محتوى عالي الجودة تُعرض على ستائر مائية ولوحات مصورة ويتخللها مشاهد مباشرة، وعروض إبداعية تليق بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

احتفال برج خليفة

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وحشد من المسؤولين، وجمهور غفير من المواطنين والمقيمين، الاحتفال الجماهيري المهيب الذي نظمته دبي لمناسبة احتفالات دولتنا العزيزة بيومها الوطني الرابع والأربعين.

وابتهل الاحتفال الذي جرى على مساحة واسعة في منطقة برج خليفة بالسلام الوطني، ثم دخول فرق من الشباب الذين يمثلون مختلف جنسيات العالم من المقيمين على أرض دولتنا الطيبة، كمشاركة رمزية لأبناء وبنات شعبنا في هذا اليوم الوطني المجيد.

وتضمن الاحتفال أهازيج وأغاني ورقصات شعبية ووطنية أدتها مجموعات من الفرق الشعبية المحلية، وتخلل ذلك رسم لوحات تراثية تعكس تراثنا الوطني الخالد في البر والبحر، ودخول حملة أعلام الدولة من أشبال وزهرات الوطن.

ثم غنى الفنان الإماراتي حسين الجسمي الوطن وللوطن من خلال أغنية وطنية أعدت للمناسبة، في حين كانت تظهر على الشاشة العملاقة أحداث مصورة تجسد عطاءات قيادتنا الرشيدة وحرصها على البناء وتوفير الحياة الكريمة لأبناء وبنات الوطن في كل شبر من أرض دولتنا المعطاءة.

وشاهد جمهور الحاضرين لوحات مصورة لأبطال قواتنا المسلحة الباسلة في الميدان وفي الاستعراضات ولقاءات أصحاب السمو الشيوخ مع المواطنين والقوات المسلحة وأسر الشهداء الأبرار.

واختتم الاحتفال بإطلاق الألعاب النارية التي لونت سماء موقع الحدث بألوان الطيف وسط بهجة وفرح الجمهور الذي غصت به منصة وجنبات الفعالية.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بتنظيم هذا الاحتفال، لتبقى المناسبة خالدة في عقول وقلوب وحياة أبناء وبنات دولتنا على مساحة أرض الوطن تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتظل مبعث فخر واعتزاز لكل الأجيال الحاضرة واللاحقة.

وعبّر سموه عن اعتزازه بمشاركة جميع شرائح مجتمع دولة الإمارات في هذه الفرحة الوطنية، مشيراً سموه إلى أبناء وبنات الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين شاركوا في الاحتفال كرمز للتعايش الأخوي والإنساني الذي يسود مجتمعنا العربي المسلم.

ترسيخ الانتماء

وقال سمو ولي عهد دبي في المناسبة: «يحق لأبناء وبنات شعبنا الاحتفال والفرح والابتهاج بأغلى مناسبة وطنية على قلوبنا جميعاً، لأن احتفالنا بهذا اليوم الوطني الخالد هو تأكيد الولاء لقيادتنا الرشيدة، وترسيخ الانتماء لتراب هذا الوطن العزيز، وهو تعبير عن تقدير وتمجيد شعبنا للآباء المؤسسين، وتخليد لذكراهم العطرة التي ستظل محفورة في سجل تاريخ دولتنا المشرف وفي عقل وذاكرة كل مواطن ومواطنة، طيب الله ثرى أجدادنا وآباءنا المؤسسين، وحفظ الله قيادتنا ودولتنا وشعبنا برعايته وحمايته».

ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى ضباط وضباط صف وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة.