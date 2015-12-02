محمد بن راشد يحضر أفراح بالعرطي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية حفل الاستقبال الذي أقامه مسري سالم عبيد بالعرطي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة هلال سالم عبيد بالعرطي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم عصر أمس في قاعة الليسيلي في دبي - الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وعدد من أعيان القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من المدعوين والأهل والأصدقاء.

تضمن الحفل مشاركة الفرق الشعبية بعروض وأهازيج منوعة من التراث الإماراتي ابتهاجاً بهذه المناسبة.