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بالصور.. مظاهرة فى لندن ضد مشروع ضربات بريطانية فى سوريا

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بالصور.. مظاهرة فى لندن ضد مشروع ضربات بريطانية فى سوريا بالصور.. مظاهرة فى لندن ضد مشروع ضربات بريطانية فى سوريا

>تظاهر آلاف الأشخاص الثلاثاء فى لندن ضد مشروع رئيس المحافظ ديفيد كاميرون بشن ضربات فى سوريا ضد تنظيم داعش، عشية تصويت فى البرلمان حول هذه المسألة.

وسار المتظاهرون بعد ظهر الثلاثاء بالقرب من برلمان ويستمينستر فى قلب العاصمة البريطانية ثم توجهوا إلى مقرى الحزبين المحافظ والعمال، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وردد المتظاهرون عبارات "لا للقصف فى سوريا" او "ديفيدى كاميرون عار عليك" رافعين يافطات كتب عليها "اوقفوا الحرب".

وقالت سلمى يعقوب المسئولة فى المنظمة السلمية "ستوب ذى وور" اوقفوا الحرب "عندما نقصف سكانا بلد ما لن نكون فى أمان ونحن أصلا لسنا فى أمان".

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