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تعرفى على الاحتياطات الضرورية قبل إجراء أشعة الماموجرام لتشخيص سرطان الثدى

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تعرفى على الاحتياطات الضرورية قبل إجراء أشعة الماموجرام لتشخيص سرطان الثدى تعرفى على الاحتياطات الضرورية قبل إجراء أشعة الماموجرام لتشخيص سرطان الثدى
سرطان الثدى أحد أنواع السرطانات الأكثر انتشارا بين النساء، وتصاب به المرأة نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، منها ما يتعلق وجود تاريخ وراثى بالأسرة أو عدم الرضاعة والحمل والولادة وغيرها من أسباب.

سرطان الثدى
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حول ذلك يقول دكتور محمد حجازى عبد المنعم أخصائى امراض النساء والتوليد ، إن سرطان الثدى هو عبارة عن انتشار خلايا السرطانية داخل الانسجة الداخلية للثدى فى صورة تجمعات داخل الثدى .

تشخيص سرطان الثدى
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واستكمل د. محمد قائلا: "يتم اكتشاف سرطان الثدى من الكشف الذاتى لثدى والذى تقوم بإجرائه المرأة وفى حالة ملاحظتها ظهور بعض التغيرات التى تطرأ على الثدى يجب عليها إجراء أشعة الماموجراف لاستعباد سرطان الثدى .

أهم النصائح والإرشادات قبل إجراء أشعة المماموجراف
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وتابع د. محمد قائلا: "ينبغى على المرأة قبل إجرائها اشعة المماموجراف ضرورة مراعاة بعض الاحتياطات اللازمة مثل تجنب استعمال العطور ومزيل العرق وكذلك عدم دهان أى كريمات تحت الذراعين.
>وينصح د. عمرو بضرورة إجراء أشعة الماموجرام خاصة بالمرأة التى لديها تاريخ مرضى بالأسرة بدءا من بلوغها عشرين عاما.

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