مؤسس "فيس بوك" وزوجته يخصصان 99% من أسهمهما للأعمال الخيرية

أعلن مؤسس شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "مارك زوكربيرج" أنه وزوجته "بريسيلا تشان" سوف يخصصان 99% من أسهمهما بمؤسسة "فيس بوك" للأعمال الخيرية، وذلك احتفاءا بمولد ابنتهما "ماكس" اليوم الثلاثاء.

وتقدر أسهم الزوجين وفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكى "The Verge" بـ45 مليار دولار(ما يقارب 350 مليار جنيه مصرى)، مما يجعله التبرع الأكبر فى التاريخ، وخصص الزوجان تبرعهما للأعمال الخيرية التى تستهدف تطوير الخدمات الصحية والاقتصادية، وتحقيق المساواة بين الناس.

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