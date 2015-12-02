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العبادى يقول العراق لا يحتاج قوات برية أجنبية

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العبادى يقول العراق لا يحتاج قوات برية أجنبية العبادى يقول العراق لا يحتاج قوات برية أجنبية
قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الثلاثاء إن بلاده لا تحتاج الى قوات برية أجنبية بعد ان قالت الولايات المتحدة إنها سترسل وحدة قوات خاصة للمساعدة فى محاربة تنظيم داعش.

وقال العبادى فى بيان إن العراقية تؤكد أن أى عملية عسكرية او انتشار لأى قوات أجنبية سواء خاصة أو غيرها فى أى مكان بالعراق لا يمكن أن يحدث دون موافقتها والتنسيق معها وبالاحترام الكامل للسيادة العراقية.
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