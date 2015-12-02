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إذاعة اسرائيل:السلطة الفلسطينية اعتقلت مجموعة من "الجهاد" للتخطيط لتنفيذ عمليات

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إذاعة اسرائيل:السلطة الفلسطينية اعتقلت مجموعة من "الجهاد" للتخطيط لتنفيذ عمليات إذاعة اسرائيل:السلطة الفلسطينية اعتقلت مجموعة من "الجهاد" للتخطيط لتنفيذ عمليات
قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة قامت باعتقال مجموعة من الجهاد الإسلامي في بلدة طوباس، شمال الضفة المحتلة، خططت لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلى .

وذكرت الإذاعة إن أمن السلطة، اعتقل خلال الأيام الماضية، خلية، تنتمي إلى الجهاد الإسلامي، بادعاء أنها كانت تخطط لشن عمليات ضد قوات الاحتلال.

وأوضحت الإذاعة أن الخلية تشكلت من ستة أعضاء، وأنه ضبط بحوزتها خزان غاز، ومتفجرات لاستعمالها لعبوة ناسفة جانبية، وادعت أنه تم ضبط أسلحة قتالية وقنابل يدوية وعبوات من صنع محلي بحوزة أفراد الخلية.
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