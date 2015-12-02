بالفيديو.. جابر نصار: لن نسمح بالصلاة فى شوارع الجامعة لأنها "سياسية"

قال الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه يستطيع القول بثقة إن ما تم إتخاذه من قرارات لتفكيك بنية التطرف جعلت الجامعة خارج إطار تأثير المتطرفين، مشيراً إلى أن من يريد الصلاة فليذهب للمسجد بالجامعة، والتنطع بالقول إن الصلاة ستكون فى شوارع الجامعة أو مداخل الكليات هى ليست صلاة لله ولكنها صلاة لإنتماءات سياسية، مؤكداً :"لن نسمح بها".

وأضاف نصار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، لقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشباب جامعة القاهرة كان لقاءاً تاريخياً وسعدت به الجامعة، مطالباً بأن تحذو كل الجامعات حذو جامعة القاهرة بمواجهة التطرف والإرهاب وتفكيك آلياته لكى نمسح هذا الغبار عن وجه مصر وجامعاتها.