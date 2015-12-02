ردا على سيف اليزل.."الكرامة": لن نقبل تعيين أحد قياداتنا بالبرلمان

قال الدكتور محمد بسيونى الأمين العام لحزب الكرامة، إن حزبه اتخذ قرارا فى الفترة الماضية بعدم قبول تعيين أحد قياداته فى مجلس النواب القادم، مشددا:" الفكرة مرفوضة تماما وغير قابلة للنقاش سواء فى حزب الكرامة أو التيار الشعبى".

تجدر الإشارة إلى أن المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى هو أحد مؤسسى حزب الكرامة.

كان اللواء سامح سيف اليزل، مقرر قائمة "فى حب مصر" التى حصدت الـ 120 مقعدا "المخصصيين للقوائم فى مجلس النواب" والتى تسعى لتشكيل كتلة برلمانية تحصد بها الأغلبية بالمجلس القادم، قال فى تصريحات تليفزيونية رداً على تساؤل حول إمكانية تعيين حمدين صباحى أو هالة شكر الله أو الدكتور محمد أبو الغار، وما إن كان ينطبق عليهم المعايير،:"بعضهم لا.. الدكتور أبو الغار مفيهوش مشكلة ولكن الباقى اعتقد أنه هيكون فيه مشكلة".

بالفيديو.. سامح سيف اليزل: من الصعب تعيين حمدين صباحى أو هالة شكر الله فى البرلمان