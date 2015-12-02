وزير التجارة والصناعة: الرئيس الفرنسى يزور مصر إبريل المقبل

كشف طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند سيقوم بزيارة إلى مصر خلال شهر إبريل المقبل .

وأضاف قابيل -على هامش زيارته لباريس اليوم الثلاثاء - أن وفدا فرنسيا رسميا سيزور مصر فى الربع الأول من عام 2016 للتحضير لزيارة الرئيس "هولاند" إلى القاهرة.

ويقوم طارق قابيل بزيارة حاليا لباريس حيث التقى وزير الاقتصاد و الصناعة إيمانويل ماكرون ووزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية و تنشيط السياحة و الفرنسيين فى الخارج ماتياس فكل، بالإضافة إلى وفد من جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين "ميديف".

ويلتقى قابيل غدا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى و التنمية أنجيل جوريا قبل أن يغادر عائدا إلى القاهرة.

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