10 % نسبة التصويت فى انتخابات الإعادة بالغربية بنهاية اليوم الأول

كانت المحافظة قد شهدت إقبالا محدودا خلال اليوم الأول، وزادت النسبة قليلا فى الفترة المسائية، ووصلت إلى 10 %.
ويتنافس فى جولة الإعادة بالغربية 48 مرشحا لحصد 24 مقعدا حيث يصوت 3 ملايين و129 ألفا و134 فى 1417 لجنة فرعية بإشراف 702 مركز انتخابى وتقسم مقاعد المحافظة بواقع "مقعدين" فى 3 دوائر و3 مقاعد فى الـ 6 دوائر الأخرى.
ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".
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