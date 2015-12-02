جيش الاحتلال الإسرائيلى يبدأ فى تجنيد المصابين بـ"الإيدز"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنه سيبدأ تجنيد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وقال الكولونيل موشيه بينكيرت، رئيس قسم الخدمات الطبية العسكرية، اليوم الثلاثاء، إن القرار اتخذ فى أعقاب تطورات علاج الفيروس المسبب لمرض الإيدز.

ووصف بينكيرت الخطوة بـ"المهمة"، فى جهود الحد من وصمة العار التي يشكلها هذا الفيروس لحامله داخل المجتمع الإسرائيلى.

في السابق، كان المصابون بفيروس "اتش آى فى" يعتبرون غير صالحين للعمل لأسباب طبية.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، كان هؤلاء المصرون على التجنيد يخضعون لفحص كل حالة على حدة وكان يسمح لهم أحيانا بالتطوع.

وتسمح السياسة الجديدة للجنود المصابين بالفيروس الالتحاق بالخدمة، طالما ينطبق عليهم عدد من المعايير، حتى لو لم تكن خدمتهم في القتال ،ويتوقع بينكيرت أن يؤثر هذا التغيير على مجموعة صغيرة جدا من الجنود سنويا.

>