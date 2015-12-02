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اتحاد طلاب "آداب الزقازيق" ينظم حملة تبرع بالدم

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اتحاد طلاب "آداب الزقازيق" ينظم حملة تبرع بالدم اتحاد طلاب "آداب الزقازيق" ينظم حملة تبرع بالدم
نظم اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة الزقازيق، حملة تبرع بالدم تحت رعاية عميد الكلية الدكتور "عبدالله عسكر ".

وقال طارق خالد رئيس الاتحاد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن الاتحاد حرص لتنظيم تلك الحملة تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية والإيجابية، خاصة أن المستشفيات تعانى من نقص الدم، والجامعة هى تجمع شبابى كبير يمكن من خلاله تعويض العجز خاصة أن الدم عنصر هام وليس له أى مصدر غير العنصر البشرى، مشيرا أن الاتحاد يضع المشاركة الإيجابية فى أولوياته، وأن الفترة المقبلة ستشهد عددا كبيرا من الفعاليات فى هذا الإطار.

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