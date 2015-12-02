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10 % نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية فى اليوم الأول بدوائر الغربية

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10 % نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية فى اليوم الأول بدوائر الغربية 10 % نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية فى اليوم الأول بدوائر الغربية
أكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الغربية أن نسبة التصويت في نهاية اليوم الأول، وصلت إلى 10 % كنسبة عامة في جميع دوائر المحافظة.

وكانت النسبة تفصيليا في دوائر المحافظة كالتالي، قسم أول طنطا 9% و قسم ثان طنطا 9% ودائرة مركز طنطا 10% ، ودائرة مركز المحلة 10% ، وأول المحلة 7% ، وثان المحلة 7,50 % ، وثالث المحلة 7.5 ، وكفر الزيات 8,50 ، وبسيون 6% ، والسنطة 10% ، وزفتى 8,40 % ، وقطور 8 % وسمنود 15 %.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالغربية 48 مرشحا لحصد 24 مقعدا حيث يصوت 3 ملايين و129 ألفا و134 فى 1417 لجنة فرعية بإشراف 702 مركز انتخابى وتقسم مقاعد المحافظة بواقع "مقعدين" فى 3 دوائر و3 مقاعد فى الـ 6 دوائر الأخرى.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".


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