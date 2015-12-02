محافظ الشرقية : 12.3% نسبة المشاركة فى اليوم الأول من جولة الإعادة

أعلنت غرفة عمليات محافظة الشرقية بأنه تم غلق صناديق الإقتراع بجميع أنحاء اللجان بالمحافظة وعددها 1843 لجنة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا طبقا لتعليمات اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات على مستوى الجمهورية .

> بينما أعلن الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية أن نسبة التصويت فى اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية فى الإنتخابات البرلمانية 2015 وصلت نسبة المشاركة 12.3% لعدد 48100 ناخب مشيراً إلى أن نسبة المشاركة تعتبر جيدة جداً بالنسبة لعدد المرشحين المتقدمين للإنتخابات فى جولة الإعادة ( 54) مرشح لإختيار عدد (27) مرشح هذا وسوف تستأنف اللجان عملها غداً فى تمام الساعة التاسعة صباحاً .