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قطار باريس سان جيرمان يتعثر أمام أنجيه

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قطار باريس سان جيرمان يتعثر أمام أنجيه قطار باريس سان جيرمان يتعثر أمام أنجيه

(إفي): سقط حامل اللقب باريس سان جيرمان في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أنجيه في الجولة السادسة عشر بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وأوقف هذا التعادل سلسلة الانتصارات المتتالية لـ"بي إس جي" في الجولات التسع الأخيرة والتي ساعدته على الابتعاد بصدارة الترتيب عند 42 نقطة بفارق 14 نقطة عن كان الثاني، و15 عن أنجيه الثالث.

ولعب باريس سان جيرمان في الهجوم بلوكاس مورا وإدينسون كافاني وآنخيل دي ماريا، لكنه لم يتمكن من ترجمة سيطرته إلى أهداف حتى مع نزول السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بديلا لمورا في الدقيقة 72.

وبنفس النتيجة انتهى لقاء نيس مع مضيفه لوريان في نفس الجولة، ليحتل الفريقان المركزين الخامس والثامن بـ25 و22 نقطة على الترتيب.

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