أتليتكو مدريد يضع قدما في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

(إفي): قاد الأرجنتيني لوسيانو فييتو و الإسباني ساؤول نييجيز فريقهما أتليتكو مدريد للفوز على مضيفه ريوس ديبورتيفو بهدفين لواحد في ذهاب دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وكان أصحاب الارض، الذين يتصدرون المجموعة الثالثة في دوري الدرجة الثانية (ب)، تقدموا (ق30) قبل أن يتعادل فييتو بعدها بست دقائق ثم أضاف نييجيز هدف الفوز (ق63).

وكان كوكي ريسوركسيون هو الوحيد من ضمن اللاعبين، الذين يشاركون بشكل كبير مع أتليتكو، الذي لعب أساسيا.

وتقام مباراة العودة بملعب فيسينتي كالديرون في 17 من الشهر الجاري.

وعلى صعيد آخر خسر جرانادا من مضيفه ليجانيس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بهدفي جييرمو فرناندز وعمر راموس.