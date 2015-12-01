بدء فرز الأصوات بجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية فى تونس ولبنان

أغلقت صناديق الاقتراع فى لجنة الانتخابات البرلمانية للمصريين المقيمين فى لبنان وتونس بمقر السفارة المصرية فى بيروت وتونس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأدلى الناخبون المصريون فى لبنان بأصواتهم فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية فى 22 دائرة فردية .. وكان أغلب الناخبين من دائرتى المنزلة والمطرية.
ويشار إلى أن عدد المسجلين فى قاعدة البيانات بتونس يصل إلى 130 شخصا فقط لأن البعض لا يمتلك رقما قوميا، فعدد المصريين الاجمالى يقدر بـ500.
وتضم المرحلة الثانية للانتخابات محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.