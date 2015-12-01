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مقاتلات التحالف تقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى محافظتى مأرب وتعز

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مقاتلات التحالف تقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى محافظتى مأرب وتعز مقاتلات التحالف تقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى محافظتى مأرب وتعز

>شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الغارات استهدفت مواقع واليات عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح بمنطقة نجد العتق فى مديرية ماس شمال مأرب، وأضافت، بأن دوى انفجارات عنيفة سمعت، وشوهدت السنه اللهب تتصاعد من أحد المواقع المستهدفة، مؤكدة بأن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين دون أن تتضح حصيلتهم كما دمرت آليات عسكرية لهم.

وبحسب المصادر، فإن مقاتلات التحالف ما تزال تحلق فى أجواء المنطقة بشكل كثيف وسط اندلاع اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين رجال المقاومة من جهة، والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى فى جبهتى ماس وصرواح.

يذكر أن قوات الجيش والمقاومة مسنودة بوحدات من قوات التحالف العربي، قد استعادت السيطرة على معظم المناطق الاستراتيجية التى كانت فى قبضة الحوثيين فى محافظة مأرب النفطية من بينها أجزاء من مديرية صرواح مطلع شهر أكتوبر الماضي.
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