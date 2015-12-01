حلم الأولمبياد بالفيديو – السنغال تتأهل لنصف النهائي.. وتضع تونس في موقف صعب

تأهل منتخب السنغال لدور النصف النهائي من كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة بعد تغلبه على تونس يوم الثلاثاء بهدفين دون رد.

وتقام بطولة إفريقيا بالسنغال والتي تؤهل بدورها لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ويتأهل أصحاب الثلاثة مراكز الأولى في المسابقة للأولمبياد مباشرة.

ونجح المنتخب السنغالي في الفوز على نسور قرطاج بهدفين دون رد سُجلوا في الدقيقة الثامنة والـ86.

وبذلك ارتفع رصيد منتخب السنغال إلى ست نقاط يتصدر بهم المجموعة الأولى وضمن التأهل للدور نصف النهائي.

فيما تجمد رصيد تونس عند ثلاث نقاط وتتراجع للمركز الثالث بالتساوي مع جنوب إفريقيا ولكن فارق الأهداف لصالح الأخيرة.

ويلتقي منتخب تونس بجنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة حيث يحتاج للفوز لضمان التأهل للدور نصف النهائي.

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