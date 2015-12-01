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إصابة رئيس لجنة الرياح بالقنطرة غرب نتيجة انقلاب سيارته فى الإسماعيلية

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إصابة رئيس لجنة الرياح بالقنطرة غرب نتيجة انقلاب سيارته فى الإسماعيلية إصابة رئيس لجنة الرياح بالقنطرة غرب نتيجة انقلاب سيارته فى الإسماعيلية
تعرض المستشار أحمد العيسوى رئيس لجنة مدرسة الرياح بالقنطرة غرب التابعة للدائرة الثانية بالإسماعيلية لحادث مرورى على طريق الإسماعيلية - بورسعيد نتيجة انقلاب سيارته أثناء عودته من عمله باللجنة، وتم نقل المستشار إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافه .

وقال مصدر طبى إن المستشار اصيب بكدمات وسحجات وأن الحالة العامة له مطمئنة.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالإسماعيلية 10 مرشحين لحصد 5 مقاعد ومن المفترض أن يصوت 781 ألفا و527 ناخبا فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر.

ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة مركز الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد".

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مصر 365