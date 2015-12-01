إصابة رئيس لجنة الرياح بالقنطرة غرب نتيجة انقلاب سيارته فى الإسماعيلية

تعرض المستشار أحمد العيسوى رئيس لجنة مدرسة الرياح بالقنطرة غرب التابعة للدائرة الثانية بالإسماعيلية لحادث مرورى على طريق الإسماعيلية - بورسعيد نتيجة انقلاب سيارته أثناء عودته من عمله باللجنة، وتم نقل المستشار إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافه .

وقال مصدر طبى إن المستشار اصيب بكدمات وسحجات وأن الحالة العامة له مطمئنة.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالإسماعيلية 10 مرشحين لحصد 5 مقاعد ومن المفترض أن يصوت 781 ألفا و527 ناخبا فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر.

ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة مركز الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد".