محامى حبارة: متهمو "مذبحة رفح الثانية" وقعوا إقرارات النقض

قال على إسماعيل، محامى المتهم عادل حبارة، إن جميع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية" قد وقعوا اليوم داخل محبسهم على إقرارات النقض على جميع الأحكام الصادرة بحقهم للمرة الثانية.

وأضاف محامى "حبارة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ذلك تمهيدًا لإرسال مصلحة السجون هذه الإقرارات إلى نيابة شرقة القاهرة الكلية، للبدء فى إعداد المذكرات الخاصة بالقضية وإرفاقها بصحبة إقرارات المتهمين إلى محكمة النقض لتحديد جلسة للطعن على الحكم الصادر بحق المتهمين .

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالإعدام شنقًا لعادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، وكما قضت بالمؤبد لـ3 متهمين، والسجن المشدد 15 عامًا على لـ22 متهمًا وبراءة 3 متهمين .

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