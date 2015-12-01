"إتيكيت" الهدايا

من خلال حلقة برنامج "سيدتي" الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية"، تلقي مدربة "الإتيكيت" عبير فكيرة الضوء على أسس تقديم الهدايا:

- يجب تكوين فكرة بسيطة عن شخصية المتلقّي، بحيث تكون الهدية مناسبة له.

- يحبذ التنسيق بين نوع الهدية ولونها، على أن تقدّم في وقتها لتحافظ على مصداقيتها.

- ليس من الضروري أن تكون الهدية المقدّمة باهظة الثمن، بل أن تعبّر عن أهمية الشخص المقدمة إليه.

- يفضل الابتعاد عن تقديم الحلويات والشوكولاتة، خصوصاً للمرضى نزلاء المستشفى.

- يجدر عدم نسيان الأم عند تقديم هدية الولادة، فهي حتماً ستفرح بلفتة لطيفة تقديراً لما واجهته من آلام وتعب.

- لا يمنع استشارة الأهل عند تقديم الهدايا للأطفال، فقد تكون هنالك محظورات في هذا الشأن!

- تعدّ الهدايا فرصة سانحة لمساعدة الآخرين، فمثلاً هدايا الزواج ممكن أن تكون جزءاً من تحضير منزل الزوجية.

- للورود مكانتها المميزة في هدايا الأزواج والمرتبطين لما تحمله من مشاعر رومانسية.

- يمكن استبدال الشتول بالورود، في حال قدّمت للأصدقاء والأقارب.

لمتابعة المزيد، اضغطي على رابط الحلقة: