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"إتيكيت" الهدايا

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الثلاثاء 01-12-2015 18:27

من خلال حلقة برنامج "سيدتي" الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية"، تلقي مدربة "الإتيكيت" عبير فكيرة الضوء على أسس تقديم الهدايا:

- يجب تكوين فكرة بسيطة عن شخصية المتلقّي، بحيث تكون الهدية مناسبة له.
- يحبذ التنسيق بين نوع الهدية ولونها، على أن تقدّم في وقتها لتحافظ على مصداقيتها.

- ليس من الضروري أن تكون الهدية المقدّمة باهظة الثمن، بل أن تعبّر عن أهمية الشخص المقدمة إليه.
- يفضل الابتعاد عن تقديم الحلويات والشوكولاتة، خصوصاً للمرضى نزلاء المستشفى.
- يجدر عدم نسيان الأم عند تقديم هدية الولادة، فهي حتماً ستفرح بلفتة لطيفة تقديراً لما واجهته من آلام وتعب.
- لا يمنع استشارة الأهل عند تقديم الهدايا للأطفال، فقد تكون هنالك محظورات في هذا الشأن!
- تعدّ الهدايا فرصة سانحة لمساعدة الآخرين، فمثلاً هدايا الزواج ممكن أن تكون جزءاً من تحضير منزل الزوجية.
- للورود مكانتها المميزة في هدايا الأزواج والمرتبطين لما تحمله من مشاعر رومانسية.
- يمكن استبدال الشتول بالورود، في حال قدّمت للأصدقاء والأقارب.

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سيدتي