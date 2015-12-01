وسادة "أيكيا" مصنوعة من الكتالوجات المعاد تدويرها

احتفاءً بصدور كتيّب المعروضات (الكتالوج) الأخير لها، اقترحت "أيكيا" تدوير ذلك الخاص بالسنة الفائتة، مع تحويله إلى وسادة أنيقة! في هذا الإطار، دعت شركة الأثاث السويدية الرائدة الزبائن في بلجيكا إلى إحضار "الكتالوجات" القديمة إلى فروع محلاتها في "المملكة" لتمررها في آلة تمزيق الورق. بعدها، تُحوّل إلى حشوات لوسادات "كاس" التي صمّمها تشارلز كيسين، مستوحياً فكرتها من المادة الخام لعجينة الورق.

تجدر الإشارة إلى أن "أيكيا" توزّع في كل عام 4.8 مليون نسخة من "كتولوجها" على المنازل البلجيكية.

الجدير بالذكر أن صاحبة فكرة الوسادة هي "دي بي بي بيلجيكا".

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