مصطفى سالم: المشهد الإعلامي في مصر يعاني من المركزية الشديدة

دشن الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه، رئيس جامعة سوهاج، أولى جلسات أول مجلس للإعلام الإقليمي بصعيد مصر، بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، ونواب رئيس الجامعة، والدكتورة عزة عثمان رئيس قسم الاعلام بالجامعة، والإعلامي مصطفى سالم مدير مكتب قنوات أون تي في بصعيد مصر وعضو مجلس النواب​ ​والإعلامي حافظ الميرازي، والدكتور حسن علي، رئيس قسم اللإعلام بجامعة المنيا، والدكتور إبراهيم البهي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، وصفوت عمران رئيس قسم الشئون السياسية بجريدة الجمهورية، ولفيف من مراسلي الصحف القومية وممثلين عن الصحف الإقليمية.

وقال رئيس الجامعة إنه متفائل في ظل حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، أن يكون هناك خطوة للأمام تتعلق بالنهوض بالإعلام على المستوى الإقليمي، متمنيًا أن يتسع هذا المجلس ليشمل كافة ربوع الجمهورية وليس قاصرًا على الصعيد أو سوهاج فقط.

وأشار إلى أن أهمية هذا المجلس تكمن في أنه تم تدشينه من محافظة سوهاج قلب الصعيد، لتصحيح الصورة المشوهة والمغلوطة عن أبناء الصعيد، مضيفًا أن المجلس سيخصص لتناول مشكلات الإعلام والصحف الاقليمية من خلال التعاون والتنسيق مع إدارة الجامعة والمحافظة.

وقال الإعلامي مصطفى سالم، مدير​ مكتب​ قنوات أون تي في بصعيد مصر، على هامش رئاسته للجلسة الثانية، والتي كانت تحت عنوان​

> “نحو خريطة إعلامية لواقع الإعلام الإقليمي في صعيد مصر”،​ ​إن الإعلام المحلي يلعب دورًا مهمًا في التعبير عن اهتمامات واحتياجات المجتمع المحلي وتعزيز الوعي بين المواطنين بالقضايا التي تعاني منها البيئة المحلية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما أوجد ارتباطًا بين دور الإعلام والتنمية​.​

وأضاف​ ​سالم، أن ​معظم المحطات التلفزيونية والصحف والإذاعات المؤثرة داخل العاصمة القاهرة، مما جعل المشهد الإعلامي في مصر يعاني من المركزية الشديدة فأغلب وسائل الإعلام هذه قلما توجّه تركيزها وتغطيتها صوب المجتمعات المحلية والمحافظات البعيدة عن العاصمة وحتى المحطات التليفزيونية أوالصحف التي اعتمدت مراسلين لها بالمحافظات تتعامل معهم بمستوى مختلف عن مراسليها في القاهرة، وهذا الاختلاف نابع من أن إيمان هذه المحطات التليفزيونية والصحف بأخبار الأقاليم والمحافظات خارج القاهرة إيمان شكلي فقط، على الرغم من أن هؤلاء المراسلين ​يعملون في ظل ظروف بالغة الصعوبة ​ ويقومون بتغطيات أعلامية متميزة أكاد أجزم أنها أفضل بكثير من تغطيات زملائهم في المحطة الرئيسية أو الصحيفة الأم بالقاهرة فهم دائما يعملون في الشارع بلا مكاتب وبإمكانات بسيطة لا تقارن بالإمكانات المتوفرة لزملائهم وبأجور تكاد لا تغطى تكلفة الأعمال التي يقومون بها كما انهم في الغالب يعملون بدون عقود أو بدون وجود غطاء تأميني يحميهم إذا تعرضوا لمخاطر أو أمراض وهم دائمًا مهددون بأنهاء التعامل معهم مما يجعلهم يعملون تحت ضغط عصبي ونفسي كبير ​.

​​وأكد أن أهم ما يخلص بة من توصيات تكمن في، توفير الإمكانات المادية والفنية للمراسلين بالقنوات التليفزيونية أو الصحف في الأقاليم مثل باقي زملائهم، وضرورة تحرير عقود عمل واضحة للمراسلين بالمحافظات، وكذلك التفكير في وجود تنظيم وليكن المجلس الإقليمي للأعلام الذي يعقد الآن في أولى جلساته من أجل الدفاع عن حقوق العاملين بالأقاليم، بالإضافة ضرورة وجود نقابة للإعلامين للعمل على تنظيم المهنة والدفاع عن اعضائها وبأذن الله سأبادر انا وزملائي بالمجلس لطرح قانون النقابة على البرلمان.

وأشارت الدكتورة عزة، أن الإشكالية تكمن في الإعلام بوجه عام وليست قاصرة على الإعلام اللإقليمي، داعية إلى مواجهة أنفسنا بهذه الإشكاليات والأزمات من أجل أن نصل إلى الحلول المناسبة والناجزة لها. وتطرقت رئيس قسم الإعلام، عن أهم الموضوعات التي تناولها ضيوف الندوة فذكرت منها ما تناوله الإعلامي حافظ الميرازي، عن ضرورة تفعيل الاعلامي المحلي من خلال مواقع الانترنت.

يذكر أن الندوة أديرت على ثلاث جلسات اختصت الجلسة الأولى بروئ وأطروحات الأكاديميين لوضع حلول لمشكلات الإعلام الإقليمي في صعيد مصر، بينما اختصت الجلسة الثانية برسم خريطة إعلامية لواقع الإعلام الإقليمي في صعيد مصر، شارك في رسمها مراسلي الصحف القومية والإقليمية، واقتصرت الجلسة الأخيرة على الأعضاء الدائمين لمجلس الإعلام الإقليمي.