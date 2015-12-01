الاحتلال الإسرائيلى يستمر فى توقيف طفلة لعرضها على المحكمة العسكرية

>أعلن محامى نادى الأسير الفلسطينى محمد شاهين أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى قررت الاستمرار فى توقيف الطفلة صابرين سند 14 عاما من بيت لحم وذلك لحين عرضها على المحكمة العسكرية للاحتلال فى "عوفر" الخميس القادم.

وأضاف أنه تقرر نقلها من معتقل "عتصيون" حيث تعتقل إلى سجن "هشارون".

>وقد أظهر مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين قيام أحد جنود الاسرائيليين بإلقاء سكين بالقرب من طالبة مدرسة فلسطينية لتكون حجة لاعتقالها بدعوة محاولة تنفيذ عملية طعن، وقد تكررت السياسية الصهيونية فى العديد من عمليات الإعدام الميدانية التى يقوم بها جنود الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين منذ بداية الانتفاضة الشعبية الثالثة.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الطفلة سند صباح اليوم على حاجز النشاش جنوبى بيت لحم بزعم أنها كانت تنفذ عملية طعن، ومن ناحية أخرى توافد العشرات من المواطنين إلى منزل الأسير راغب عليوى فى منطقة الضاحية مدينة نابلس لحمايته من الهدم بعد قرار محكمة الاحتلال الاسرائيلى.

وقد أفادت مصادر فلسطينية بأن محكمة إسرائيلية رفضت اليوم "الثلاثاء" اعتراض عائلة أسير فلسطينى ضد قرار جيش الاحتلال هدم منازلهم على خلفية اتهام نجلها بتنفيذ عمليات مقاومة، فيما قبلت اعتراض عائلة أسير آخر.

وكانت قوات الاحتلال أقدمت فى 14 نوفمبر الماضى على تفجير ثلاثة منازل فى مدينة نابلس تعود لعائلات أسرى بعد أن قامت بإخلائها من ساكنيها والمنازل المجاورة لها وذلك باستخدام القوة المفرطة حيث عمدت إلى تلغيم المنازل الثلاثة بالمتفجرات ونسفها بكل ما تحتويه حيث سمعت أصوات الانفجارات على مسافات بعيدة من المدينة.

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