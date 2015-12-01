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جماعات شيعية عراقية مسلحة تتعهد بمحاربة القوات الأمريكية إذا نشرت بالعراق

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جماعات شيعية عراقية مسلحة تتعهد بمحاربة القوات الأمريكية إذا نشرت بالعراق جماعات شيعية عراقية مسلحة تتعهد بمحاربة القوات الأمريكية إذا نشرت بالعراق

>رفضت جماعات شيعية مسلحة ذات نفوذ في العراق اليوم الثلاثاء أي نشر لقوات أمريكية في العراق وتعهدت بمحاربتها بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترسل وحدة عمليات خاصة رفيعة المستوى لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال جعفر الحسيني المتحدث باسم كتائب حزب الله إن جماعته ستلاحق وتقاتل أي قوة أمريكية تنشر في العراق. وأضاف أن أي قوة أمريكية ستصير هدفا رئيسيا لجماعته. وأشار إلى أن جماعته قاتلت الأمريكيين من قبل وهي مستعدة لمواصلة قتالهم.

وأدلى متحدثون باسم منظمة بدر المدعومة من إيران وعصائب أهل الحق بتصريحات مماثلة لرويترز.
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