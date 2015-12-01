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سلام يتصل بأمير قطر ويشكره على ما بذل من جهود للإفراج عن العسكريين

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سلام يتصل بأمير قطر ويشكره على ما بذل من جهود للإفراج عن العسكريين سلام يتصل بأمير قطر ويشكره على ما بذل من جهود للإفراج عن العسكريين

>أجرى رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام مساء اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان والذى اعرب خلاله الأول عن شكره على ما بُذل من جهود للإفراج عن العسكريين الذين كانت قد اختطفتهم "جبهة النصرة" أغسطس 2014.

وقال مصدر رسمى لبنانى مساء اليوم الثلاثاء إن سلام أجرى اتصالًا هاتفياً بأمير دولة قطر أعرب فيه عن تقدير اللبنانيين جميعا للجهود التى بذلت للإفراج عن العسكريين اللبنانيين، وأكد سلام لأمير قطر ،ءبحسب المصدر ، أن "الفرحة التى تعم لبنان اليوم تصب فى تمتين العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبنانى والقطري".

وتابع المصدر أن أمير قطر من جهته تمنى "الخير العميم والقوة للبنان واللبنانيين".
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