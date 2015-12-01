شيخ الأزهر: لا أستطيع تكفير "داعش" لأنهم يؤمنون بالله

رد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على سؤال لأحد طلاب جامعة القاهرة عن لماذا لم يصدر الأزهر بيان بتكفير داعش حتى الآن؟ قائلا: "المسألة ستتوقف هنا على الإيمان بالله تعالى، فالايمان هو أن تؤمن بالله ورسوله وملائكته والقضاء والقدر، إذن النبى حدد كيف تدخل الإيمان؟، والخروج من الإيمان هو الكفر بذلك".

وأضاف شيخ الأزهر، بكلمته خلال اللقاء المفتوح مع طلاب جامعة القاهرة اليوم، أن الكفر بالله هو الذى يخرج الشخص من الايمان، مؤكدا أن الأزهر لا يحكم بالكفر على شخص حتى إذا ارتكب كل فظائع الدنيا، وداعش تؤمن ولكن ارتكبت كل الفظائع، ولكن نحكم عليها بالفسق والفجور، وليس لدينا حكم بتكفيرها، قائلا: "مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان فهو مؤمن عاصى، ولو أن مرتكب الكبيرة مات وهو مصر على كبيرته لا تستطيع أن تحكم عليه أنه من أهل النار ولكن أمره مفوض إلى الله".

وتابع شيخ الأزهر، أن ما سبق لا يعنى أنه يبرر ما تفعله داعش أو نتركها تفعل الفظائع، قائلا: "ليس الحكم أن أقول إنهم كفار وإلا كنت مثلهم فداعش تؤمن بأن مرتكب الكبيرة كافر وأن الشعوب التى لا تحكم بما أنزل الله كافرة وإذا حكمت عليهم بالكفر سأكون مثلهم".

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