تنظيم القاعدة باليمن يهدد السعودية بهجمات انتقامية حال إعدام عناصره

قال فرع القاعدة فى اليمن الذى تعتبره واشنطن أخطر فروع التنظيم فى العالم، فى بيان نشر وتداول على الأنترنت اليوم الثلاثاء، إنه يخطط للانتقام من السعودية لإعدامها أى من أفراده.

يأتى البيان بعد أنباء غير رسمية فى الإعلام السعودى أشارت إلى استعداد المملكة لإعدام أكثر من خمسين إرهابى مدان، بينهم مقاتلين على صلة بالقاعدة.

وقال وزير الداخلية السعودى للأسوشيتد برس، إنه ليس هناك معلومات لتقديمها بشأن الأنباء كما رفض التعقيب على أى قضايا أخرى. وأوضح فرع القاعدة فى اليمن، المعروف باسم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، بأنه سمع عن خطط لإعدام مقاتليه فى سجون السعودية. ولم تتمكن الأسوشيتد برس من التحقق بشكل مستقل من المزاعم.

كان مقاتلو تنظيم القاعدة قد شنوا هجمات دامية استهدفت قوات الأمن ومسئولين وغربيين فى السعودية بين 2003 و2006. وبعد حملة قمع من قوات الأمن السعودية، فر الكثيرون من أفراد التنظيم إلى اليمن حيث أسسوا تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية.

استغل التنظيم الحرب الأهلية فى اليمن، واستولى على معظم أجزاء محافظة حضرموت مترامية الأطراف جنوب اليمن، كما استولى على المكلا عاصمتها أيضا فى وقت سابق من العام الجاري. وخلال الشهور الأخيرة، أصبح له نفوذ قوى فى أجزاء من مدينة عدن الاستراتيجية الساحلية جنوب اليمن.