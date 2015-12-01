موقع عبرى:إسرائيل والأردن يعلنان عن مناقصة لشق قناة تصل البحر الأحمر بالميت

ذكر موقع "المصدر" الإسرائيلى، أن وزير الداخلية الإسرائيلى سيلفان شالوم، ووزير المياه الأردنى، حازم الناصر، أصدرا إعلانا مشتركا لمناقصة دولية لإقامة مشروع قناة المياه للربط بين البحر الأحمر والبحر الميت.

وأضاف الموقع، أنه سيتم غدا نشر مناقصة دولية لتمويل شق القناة المياه، بهدف دفع المشروع والذى سيزوّد المياه للطرفين وسيتيح ضخ المياه إلى البحر الميت ما سيؤدى إلى رفع مستوى منسوب المياه وإنقاذه من الجفاف.

وقال الوزير سيلفان شالوم "لقد خطونا اليوم خطوة تاريخية أخرى من أجل إنقاذ البحر الميت، إن المناقصة الدولية المشتركة والتى سيُعلن عنها غدا هي إثبات على التعاون المشترك بين إسرائيل والأردن ورد على كل من شكك بالتنفيذ الفعلى لمشروع قناة المياه".

وأوضح الموقع الإسرائيلى أن البنك العالمى والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية سيمولون المشروع، موضحا أنه سيكون أكبر مشروع تقوم إسرائيل والأردن بتطويره معا منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل والأردن يبحثا من خلال المناقصة الدولية عن شركة عالمية لتبنى وتشغيل القناة لمدة 25 عاما، حيث تبلغ تكلفة المشروع 850 مليون دولار.