"العليا للانتخابات": من يمتلك أدلة بوجود رشاوى انتخابية يتقدم بها إلينا

طالب المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، من يمتلك وقائع أو أدلة على وجود رشاوى انتخابية بأن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة أو إلى اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن الإكتفاء بتداول هذا الأمر إعلاميا لا يقدم ولا يؤخر.

وأضاف "مروان" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أن اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع أن تعلن معدلات التصويت على العملية الانتخابية اليوم، لكن نسبة التصويت بصفة عامة أقل من الجولة الأولى بكثير.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن العملية الانتخابية فى سيناء تسير على ما يرام، وخاصة تواجد القضاة باللجان مؤكدا أن هناك تأمين مكثف للغاية ولا يوجد هناك أى شئ يعكر صفو الانتخابات فى سيناء.

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