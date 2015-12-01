وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان التصويت بالإسماعيلية

تفقد وفد من جامعة الدول العربية لجان التصويت فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء.

وقال عصام البرام عضو بعثة الجامعة العربية بالإسماعيلية "نزور لجان لمتابعة عملية التصويت وتسجيل ملاحظات عن سير التصويت"، وتقابل الوفد مع محافظ الإسماعيلية خلال تفقده التصويت بلجان مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات.

يتنافس 10 مرشحين بجولة الإعادة على 5 مقاعد بعد فوز محمود عثمان بأحد مقعدى الدائرة الأولى، ويحق لـ781 ألفا و527 ناخبا الإدلاء بصوته، فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر.

ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة مركز الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد".

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