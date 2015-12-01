محافظ المنوفية يتفقد لجان بشبين الكوم ويتجول فى شوارع المدينة مترجلا

قام محافظ المنوفية، الدكتورهشام عبد الباسط بجولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية، بمدينة شبين الكوم ،حيث التقى المحافظ، بعدد من رؤساء اللجان واطمأن منهم على سير العملية الانتخابية، ومعدل التصويت واستعدادات اللجان، كما التقى عدد من الناخبين واستمع إلى أرائهم ومقترحاتهم، ثم قام المحافظ بجولة فى شوارع مدينة شبين الكوم مترجلا .

وأوضحعبد الباسط، أن العملية الانتخابية فى المنوفية تسير بشكل منتظم ولم تشهد أى خروقات أو أحداث جسيمة، مشيراً إلى أن ابناء المنوفية لديهم الوعى الكافى لإنجاح الانتخابات البرلمانية.

وطالب المحافظ الجميع بالمشاركة الفعالة والايجابية فى مرحلة الإعادة، حيث أنها المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية، والتى ستفرز برلمانا شكله المصريون بأصواتهم.

>ويتنافس 40 مرشحا فى المنوفية لحصد 20 مقعدا فى 9 دوائر يصوت من خلالها 2 مليون و403 آلاف و141 ناخبا فى 1089 لجنة فرعية بإشراف 523 مركزا انتخابيا.

>وتوزع المقاعد فى المحافظة بواقع مقعد واحد لكل من 3 دوائر ومقعدين لكل من 3 دوائر، و3 مقاعد لدائرة واحدة و4 مقاعد لكل من دائرتين.

>ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

>وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

>ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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